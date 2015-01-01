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कार्रवाई:पनवाड़ थाने से फरार हुए बाइक चोरी के आरोपी को 40 घंटे बाद खानपुर से पकड़ा

पनवाड़9 मिनट पहले
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  • पीसी रिमांड पर लाने के 15 मिनट बाद ही फरार हो गया था

पनवाड़ थाने से पुलिस को चकमा देकर भागे बाइक चोर को 40 घंटे की मशक्कत के बाद शुक्रवार को खानपुर फव्वारा चौराहे से पकड़ लिया गया। पुलिस उसे थाने लेकर आई। आरोपी के पकड़े जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। पनवाड़ थानाधिकारी जगदीश प्रसाद नागर ने बताया कि 10 अक्टूबर को पनवाड़ निवासी महावीर पुत्र जमनालाल माली ने बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी। 17 नवम्बर को पुलिस ने गुलमोहर चौराहे पर नांकेबदी कर वाहनों की चैकिंग की। इसी दौरान सरखंडिया निवासी मनोज मोग्या पुत्र चरमन उर्फ चरमनिया मोग्या बाइक लेकर आया। इसकी दोनों नम्बर प्लेट नहीं थी।

कागज मांगने पर बहाने बनाने लगा। पुलिस बाइक सहित युवक को पकड़ कर थाने लेकर आई। पूछताछ एवं जांच पड़ताल करने पर बाइक महावीर माली की निकली। पुलिस ने उसे बुधवार शाम 5 बजे खानपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से एक दिन के पीसी रिमांड पर लेकर आए। बुधवार शाम पौने 6 बजे पनवाड़ थाना पहुंचे थे। 15 मिनट बाद ही बदमाश ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। कांस्टेबल दिनेश कुमार शौचालय में लेकर जा ही रहा था, तभी बदमाश ने कांस्टेबल को धक्का देकर गिरा दिया और भाग गया। पुलिस ने पीछा भी किया, लेकिन कस्बे के मध्य थाना होने एवं गलियों व अंधेरा हो जाने से सफलता नहीं मिली। दिन-रात सभी नाकों व रास्तों पर नाकेबंदी के दौरान खानपुर फव्वारा चौराहे पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। मनोज 40 घंटे कहां छिपा एवं उसे किसने शरण दी, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है।

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