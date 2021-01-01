पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्दलीय पर दांव:पिड़ावा: कांग्रेस को एक सीट ज्यादा, फिर भी निर्दलीय पर दांव

पिड़ावा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

यहां 20 वार्डों में से कांग्रेस को 10 वार्डों में जीत मिली है जबकि भाजपा ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की है। 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। पिछले चुनाव में यहां भाजपा का बोर्ड था। पिछले चुनाव से यहां भाजपा ने 1 सीट और कांग्रेस ने 3 सीटों की बढ़त ली है। यहां अब पालिका अध्यक्ष के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser