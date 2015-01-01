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डिस्कॉम कार्यालय पर प्रदर्शन:सिंचाई की बिजली पूरी नहीं मिलने से नाराज किसानों का डिस्कॉम कार्यालय पर प्रदर्शन

पिड़ावा2 घंटे पहले
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क्षेत्र के कल्याणपुरा व गुराड़िया के किसानों ने सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर बिजली निगम के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और बिजली कटौती बंद करने की मांग की।दोनों गांवों के किसानों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। 4 घंटे के स्थान पर मात्र कुछ समय बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसमें भी बार-बार ट्रिपिंग हो रही है। इस समय रबी की फसलों को सिंचाई की काफी जरूरत है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों से बिजली बिल्कुल भी नहीं आ रही है।अधिकारियों से बात करते हैं तो रात में बिजली देने का कह देते है। किसान बिजली के इंतजार में रात भर जागते रहते हैं, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। कई बार लाइनमैन व कनिष्ठ अभियंता को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने आक्रोशित किसानों ने बिजली निगम के कार्यालय पर प्रदर्शन कर पर्याप्त बिजली आपूर्ति की मांग की। प्रदर्शन के दौरान दुर्गालाल, जगदीश, सालगराम, रामदयाल, दुर्गालाल, सुरेश, बनवारी लाल, जगदीश दांगी, शोभाराम सहित ग्रामीण मौजूद रहे। 132 स्टेशन से पांच जीएसएस पर बिजली आपूर्ति हो रही है। इससे लोड काफी बढ़ गया है। अभी एक नई लाइन डाली गई है, जिससे लोड कम होगा। फाॅल्ट नही होंगे। यहां 2 कनिष्ठ अभियंता व 1 सहायक अभियंता की पोस्ट है, लेकिन दो पद रिक्त हैं। ऐसे में पूरे कार्यालय व साइड का कार्य मे अकेला ही देख रहा हूं। बड़े क्षेत्र के चलते मॉनिटरिंग में परेशानी आ रही है। गुराड़िया फीडर काफी लंबा है। अभी काम भी चल रहा है, एक दो दिन में इस फीडर की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी।गोपालसिंह राणावत, कनिष्ठ अभियंता, पिड़ावा

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