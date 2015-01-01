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कोरोना से बचाव:कोरोना से बचाव व रोकथाम को लेकर रैली निकाली

खानपुर4 घंटे पहले
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कोरोना के प्रति जन जागरुकता रैली गुरुवार को निकाली गई। इस दौरान मास्क, पम्पलेट, स्टीकर वितरित किए। आमजन को साबुन से बार बार हाथ धोने, सेनेटाइजर का उपयोग करने को लेकर जागरूक किया गया। रैली में बीडीओ सुधीर पाठक, तकनीकी सहायक अर्पणा शृंगी, राधेश्याम सलोदिया, मोहर सिंह मीणा सहित कर्मचारी व नागरिक शामिल थे।

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