पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भास्कर इम्पैक्ट:कालापीपल गांव में अब शुरू हुई नियमित जलापूर्ति

आवर7 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

क्षेत्र के कालापीपल गांव में अब नियमित पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। दैनिक भास्कर के 18 नवंबर के अंक में लबालब गागरीन के नीचे कालापीपल के ग्रामीण प्यासे शीर्षक से प्रकाशित खबर के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और शुक्रवार को गांव मे नियमित जलापूर्ति शुरू हुई।

ज्ञात रहे कि यहां जलापूर्ति के लिए डाली गई पाइप लाइनों में अवैध कनेक्शन होने के कारण स्थानीय लोगों तक पानी की आपूर्ति नही हो पा रही थी, जिसके कारण कालापीपल की महिलाओं को बांध के ओवरफ्लो साइड से पानी भरकर ले जाना पड़ रहा था।

जिसके बारे में दैनिक भास्कर के 18 नवम्बर के अंक में समाचार प्रकाशित होने के बाद विभाग द्वारा अवैध कनेक्शन बंद करवाए गए, इससे दबाव के साथ कालापीपल में आपूर्ति शुरू हुई। ग्रामीणों ने आपूर्ति सुचारू होने के लिए भास्कर के सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें