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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:झालावाड़ शहर में 3 प्रतिष्ठानों से दूध के सैंपल लिए

झालावाड़2 घंटे पहले
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  • शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग कर रहा है कार्रवाई

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की फूड सेफ्टी टीम लगातार कार्रवाई करते हुए एफएसए में सैंपल लिए जा रहे हैं। गुरुवार को भी टीम ने शहर में अलग-अलग दुकानों से दूध के तीन सैंपल लिए गए।टीम के लगातार कार्रवाई करने से मिष्ठान व्यापारियों व रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर निकया गोहाएन निर्देशानुसार दीपावली से पूर्व खाद्य पदार्थों के प्रभावी नमूनीकरण व निरीक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को भी टीम ने कार्रवाई की। विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जाकर दूध, दही, मावा, पनीर, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मेवे, मसाले, बाट, माप व पैकिंग सामग्री जांच की गई। संदिग्ध लगने पर उनके सैंपल लिए गए। साथ ही जहां साफ-सफाई नहीं मिल रही है, उनको सफाई के लिए पाबंद किया गया। निरीक्षण के दौरान फूड लाइसेंस के लिए लोगों को पाबंद किया जा रहा है। सीएमएचओ साजिद खान ने बताया कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अलग-अलग दूध डेयरी से दूध के सैंपल लिए गए। इन सैंपलों को जांच के लिए कोटा लैब भेजे गए। टीम में चिकित्सा विभाग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी चन्द्रवीरसिंह जादौन व लैब सहायक बालमुकुंद भील थे।

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