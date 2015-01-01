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शहर की घटना-खुद को गोली मारी:आरएसएस के धर्म जागरण मंच के संयोजक शक्तावत ने खुद को घर पर गोली मारी, मौत

झालावाड़4 घंटे पहले
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  • आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस जांच में जुटी

शहर में शनिवार सुबह 6 बजे आरएसएस के धर्म जागरण मंच के संयोजक ने अपने हाउसिंग बोर्ड स्थित मकान पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उनके आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। परिवार भी गम में होने के कारण पुलिस बयान नहीं ले सकी है। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया है।डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि झालावाड़ हाउसिंग बोर्ड निवासी महिपालसिंह शक्तावत(38) पुत्र छगनसिंह शक्तावत ने सुबह 6 बजे अपने घर पर स्वयं को देशी पिस्टल से गोली मार ली। उस समय घर पर उनकी पत्नी और दोनों बेटियां थी। पत्नी घर के अन्य काम में दूसरे कमरे में व्यस्त थी। गोली चलने की आवाज सुनकर वह कमरे पहुंची तो महिपाल घायल पड़ा था। सूचना मिलने पर शहर में ही रहने वाले उनके मृतक के भाई व अन्य परिजन व पड़ाेसी पहुंचे और उनको अस्पताल लेकर आए। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एसपी और डीएसपी भी अस्पताल पहुंचेसूचना मिलने पर एसपी डॉ. किरण कंग सिद्दू, डीएसपी अमित कुमार, कोतवाली सीआई बलवीरसिंह मय पुलिस जाब्ते के अस्पताल पहुंचे। यहां शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई वीरेंद्रसिंह शक्तावत की रिपोर्ट पर पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया है। इसके बाद एसपी सहित पुलिस जाब्ता मृतक के हाउसिंग बोर्ड स्थित घर भी पहुंचा। यहां मौका मुआयना किया गया। पुलिस का कहना है कि अभी प्रथम दृष्टया युवक द्वारा आत्महत्या ही करना माना जा रहा है।

अस्पताल में जुटी लोगों की भीड़: जैसे ही आरएसएस के धर्म जागरण मंच के संयोजक महिपाल सिंह शक्तावत के स्वयं को गोली मारने की खबर शहर में फैली ताे बड़ी संख्या में लाेग अस्पताल पहुंचे। देखते ही देखते यहां भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। दोपहर बाद उनका गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।शक्तावत कई पदों रह चुकेमृतक महिपाल वर्तमान में आरएसएस के धर्म जागरण मंच के संयोजक के पद था। इससे पूर्व वह विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री और बजरंग दल में भी विभिन्न पदों पर रह चुका था। व्यवहार कुशल और मिलनसार होने से काफी लोग उनसे जुडे़ हुए थे। इसके अलावा व हिंदू संगठन संघर्ष समिति के सह संयोजक के पद भी रहे।

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