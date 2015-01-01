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झटका लगने से तीन लोग नीचे जा गिरे:हार्वेस्ट मशीन का पहिया गड्ढे में उतरा, झटका लगने से तीन लोग नीचे जा गिरे

पनवाड़4 घंटे पहले
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बांसखेड़ा रोड पर नया गांव के समीप सड़क के मध्य हो रहे गड्ढे में गुरुवार को हार्वेस्ट मशीन गुजरते समय टायर गड्ढे में चला गया। इस दौरान झटका लगने से मशीन पर बैठे तीन लोग नीचे गिर गए। जिनको मामूली चोट आई है। इस दौरान सड़क पर अन्य कोई वाहन नई गुजरने से बड़ा हादसा टल गया।बांसखेड़ा निवासी महारुद्रसिंह, प्रेमचंद सुमन, पंजाब प्रांत के हार्वेस्ट मशीन के मालिक गुरदीप सिंह ने बताया कि 9 बजे बांसखेड़ा गांव से गुरदीपसिंह हार्वेस्ट मशीन लेकर खेतों में धान की फसल की कटाई करने जा रहा था, तभी नया गांव के समीप पुलिया के मध्य हो रहे गहरे गड्ढे में अचानक आगे का पहिया धंस गया। इसी दाैरान झटके से मशीन पर बैठे 3 लोग नीचे गिर गए। मशीन भी पलटते पलटते बची। ग्रामीणों ने बताया कि रोड पर यह गड्ढा 2 वर्ष से हो रहा है। कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। कई बार पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समय रहते इसको नही भरा गया तो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देगा। पीडब्ल्यूडी के एईएन एनडी नागर ने बताया कि सड़क पर हो रहे गड्ढे की जानकारी नहीं है। फिर भी दिखवा लिया जाएगा।

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