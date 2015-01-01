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प्रशिक्षण:रोजगारोन्मुख कौशल विकास छात्रों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

झालावाड़6 घंटे पहले
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राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज में छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राचार्य राजेश शर्मा ने बताया कि इन रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार योग्य क्षमता प्रदान करना है, ताकि सफल उद्यमी बन सकें। दरअसल, कॉलेजों में अभी तक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं होते थे। अब इन कार्यक्रमों के संचालन के बाद विद्यार्थियों के हाथों में हुनर आएगा। इससे सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इधर, कॉलेज आयुक्तालय का मानना है कि कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित होने से विद्यार्थी भी कक्षाओं में नियमित रूप से आएंगे।

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