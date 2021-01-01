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हादसा:बाइक-स्कूटी में भिडंत में दो युवक व दो युवतियां घायल

झालावाड़4 घंटे पहले
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शहर में जिला एसआरजी अस्पताल के सामने सिटी फोरलेन पर बाइक व स्कूटी की टक्कर हो गई, इसमें 4 जने घायल हो गए। चारों को अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी कर दी गई। पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के कालाकोट निवासी राजाराम व उमेश सिंह बाइक पर सवार होकर झालरापाटन की ओर से जा रहे थे, तभी अस्पताल के सामने अचानक सामने आई एक स्कूटी से उनकी भिड़ंत हो गई। स्कूटी पर निकिता और तेजस्वी सवार थी। भिड़ंत के बाद चारों सड़क पर गिर गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने चारों को अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चारों को छुट्टी दे दी गई।

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