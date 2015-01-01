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ऑनलाइन शिक्षा बंद:ऑनलाइन शिक्षा बंद कर स्कूल परिवार सहित सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी

भवानीमंडी5 घंटे पहले
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  • झालावाड़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी आज प्रत्येक चौराहे पर सब्जी बेचकर करेंगे प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के सामने देंगे सांकेतिक धरना

प्राइवेट संचालक स्कूल शिक्षा परिवार ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि स्कूल की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को फीस वसूली की अंतरिम तौर पर निर्देश दिए, लेकिन नए आदेश जारी होने के चलते मामला बिगड़ गया।स्कूल शिक्षा परिवार ने 17 नवंबर से 5 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने, हाईकोर्ट एकल पीठ के निर्णय को लागू करने के लिए आदेश में संशोधन करने, शिक्षा विभाग में जमा स्कूलों की एफडी एवं बालिका राशि लौटाने, आरटीई का भुगतान दीपावली पूर्व करवाने एवं स्कूल खुलने पर न्यू एडमिशन के लिए पोर्टल दोबारा खुलवाने की मांग की है। वहीं मांगें पूरी नहीं होने पर मजबूरीवश ऑनलाइन शिक्षा बंद कर परिवारों सहित सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया जाएगा। पवन शर्मा, सीताराम नवाल, पंकज भटनागर, मीन मंसूरी, राजेश खंडेलवाल, बाबूलाल चौधरी, राजेश यादव, महेंद्र हड़मतिया, शरीफ मोहम्मद, खिलाड़ी जोशी, संतोष आदि मौजूद रहे।झालावाड़. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को शहर में प्रदर्शन करेंगे। इसके तहत शहर के सभी चौराहों पर खड़े होकर सब्जी बेचेंगे। मिनी सचिवालय के सामने सांकेतिक धरना देंगे। सुबह 10 बजे जिले के समस्त निजी स्कूल के संचालक कलेक्टर के माध्यम से सीएम को ज्ञापन देंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष उदयभान सिंह ने बताया कि इसको लेकर ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया।मनोहरथाना स्कूल शिक्षा परिवार ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपामनोहरथाना. उपखंड मुख्यालय पर मनोहरथाना क्षेत्र के निजी स्कूलों के संचालकों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मुनि देव यादव को ज्ञापन दिया गया। कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 8 माह से स्कूलों के बंद रहने से निजी स्कूल से जुड़े संस्था प्रधान व कार्यरत शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब इन्हें अपने घर परिवार को चलाने की चिंता सताने लगी है। अब कोरोना का खतरा कम होता प्रतीत हो रहा है। ऐसे में आगामी दीपावली अवकाश के बाद निजी स्कूलों को खोलने की मांग के साथ अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन निजी स्कूल संचालकों के अध्यक्ष राजेंद्र अरविंद के नेतृत्व में सौंपा गया।जिसमें बताया आगामी 17 नवंबर से कक्षा 5 से 12 तक स्कूल को संचालित करने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट के एकल पीठ के निर्णय को लागू करने के लिए अनुसार सरकार ने जो आदेश निकाले हैं उनमें संशोधन किया जाए। आरटीई के राशि का भुगतान दीपावली से पूर्व किया जाए। इस अवसर पर मनोहरथाना कस्बे सहित क्षेत्र का निजी स्कूल संचालक के संस्था प्रधान मौजूद रहे।

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