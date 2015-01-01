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भास्कर पड़ताल:यह कैसी गुणवत्ता...जहां काम हुआ, वहां कहीं प्लास्टर छोड़ा तो कहीं टाइलें अभी से उखड़ने लगीं

झालावाड़4 मिनट पहले
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भीमसागर नहरों से बेहतर पानी की आवक रहे, इसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर इनकी हालत सुधारने की जिम्मेदारी अधिकारियों दी, लेकिन इसके उलट अधिकारी यहां गुणवत्तापूर्ण काम करवाने में विफल साबित हो रहे हैं। इसका उदाहरण कई स्थानों पर देखने को मिल जाएगा। भास्कर टीम ने जब मौके पर जाकर पड़ताल की तो कहीं नहरों में प्लास्टर ही नहीं मिला तो कहीं पर टाइलें उखड़ी हुई दिखाई दीं।

भीमसागर गांव में नहर के एक तरफ तो प्लास्टर ही नहीं हो पाया। केवल पत्थर और सीमेंट ही हैं, जबकि यहां प्लास्टर करवाए जाने का नियम है। इसी तरह मियाडा माइनर की टाइलें भी उखड़ने लगी हैं। यहां जीर्णोद्धार के बाद पहली बार पानी की निकासी हुई है। मूंडला, नागोनिया माइनरों के भी हालात हैं। यहां कई जगह टाइलें ही उखड़ने लगी हैं।
41 करोड़ से चल रहा काम
भीमसागर बांध की नहरों का जीर्णोद्धार कार्य 41 करोड़ से जापान के सहयोग हो रहा है।, लेकिन इसके उलट इन कार्यों की गुणवत्ता पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पहली बार जब पानी की आवक हुई, उसमें ही यहां की गुणवत्ता की परतें उखड़ने लगी हैं।

जलसंसाधन विभाग के एक्सईएन संजयसिंह से भास्कर की सीधी बात
सवाल: भीमसागर नहरों की माइनरों का काम अब भी अधूरा है। किसानों के खेतों में बुवाई नहीं हो पा रही है।
जवाब: हां, कार्य अधूरा है, इसको जनवरी तक पूरा करवा लिया जाएगा। लॉकडाउन में काम रुक गया था, जो अब शुरू हुआ है।
सवाल: लेकिन, यह काम तो अप्रैल में ही पूरा हो जाना चाहिए था, अब भी 70 फीसदी से अधिक काम अधूरा है।
जवाब : अब इसकी तारीख बढ़ाकर जनवरी 2021 कर दी गई है।
सवाल: मियाडा, मूंडला, नागोनिया माइनर में निर्माण काफी कमजोर है। गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टाइलें उखड़ रही हैं, दरारें भी आई हैं।
जवाब : गुणवत्ता की हम चैकिंग कर रहे हैं। जहां भी कमी मिलती है, उसको उखड़वाकर दुबारा बनवाते हैं, फिर भी कहीं ऐसे हालात हैं तो ठेकेदार से ठीक करवाएंगे। वैसे इस काम की पांच साल की गारंटी है।

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