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नो मास्क नो एंट्री:जिप: नो मास्क नो एंट्री... जिला प्रमुख के पदभार ग्रहण समारोह में सभी बिना मास्क

झालावाड़6 घंटे पहले
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जिला परिषद में गुरुवार को जिला प्रमुख का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला प्रमुख प्रेम बाई दांगी ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पहले अपने कक्ष में पूजा अर्चना की। इसके बाद जिला परिषद परिसर में पदभार ग्रहण समारोह हुआ। इसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से समाराेह काे संबोधित किया।जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से अवहेलना की। कार्यक्रम में मंच से लेकर नीचे लगी कुर्सियां तक अधिकतर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। मंच पर जिला प्रमुख प्रेम बाई दांगी, जनअभाव अभियोग निराकरण के पूर्व अध्यक्ष श्रीकृष्ण पाटीदार, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, डग विधायक कालूराम मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ, पूर्व विधायक निर्मल सकलेचा, उपजिला प्रमुख बेनाथ मीणा,भवानीमंडी प्रधान सुल्तान सिंह ने भी मास्क नहीं पहन रखा थे।

माननीय नेताजी,झालावाड़ में 4053 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, 38 लोगों को हम खो चुके हैं। सैकड़ों डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दिन रात पूरे समर्पण से इलाज में जुटे हैं। अभी मास्क ही वैक्सीन है। ऐसे में अपने ही शहर के कार्यक्रम में नो मास्क नो एंट्री... का गेट लगाया लेकिन खुद ही बिना मास्क आकर नियम की धज्जियां उड़ाई हैं।दैनिक भास्कर इसके विरोध में आपके चेहरे नहीं छाप रहा है। उम्मीद है, अगली बार आप मास्क में नजर आएंगे।

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