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हाईलेवल पुलिया बनेगी:मेज नदी पर खड़े किए 12 पिलर, हाईलेवल पुलिया बनेगी

झालीजी का बराना2 घंटे पहले
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  • कलेक्टर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का लिया जायजा

मुख्यालय के करीब बहने वाली मेज नदी पर पीडब्ल्यूडी की और से हाईलेवल पुलिया का नवनिर्माण किया जा रहा है। पुलिया की दाेनाें साइडाें सहित बीच में 12 पिलर बनाए गए हैं। गुरुवार शाम को कलेक्टर आशीष गुप्ता एवं केपाटन एसडीएम अभिषेक चारण ने आकस्मिक निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता काे लेकर सवा-जवाब किए। इससे पूर्व गेंडौली थाना का भी निरीक्षण किया। झालीजी का बराना-गेंडौली के बीच मेज नदी पर बनाई जा रही हाईलेवल ब्रिज के निर्माणाधीन कार्य का कलेक्टर ने जायजा लिया। इसकी गुणवत्ता के बारे में पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन आरके मीणा एवं पुलिया निर्माण इंजीनियर सुरेश पुनिया से फीडबैक लिया। पुलिया की दोनों साइडों सहित बीच में बनाए 12 पिलर का जायजा लिया। इस दाैरान भूअभिलेख निरीक्षक रेखराज स्वामी, गिरधरगोपाल गुप्ता और गेंडौली थाना पुलिस जाब्ता साथ रहा। इससे पूर्व कलेक्टर ने गेंडौली थाना का भी निरीक्षण किया।

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