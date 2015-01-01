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प्रियदर्शिनी पुरस्कार:इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार में 4 छात्राओं का चयन

झालरापाटन2 घंटे पहले
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राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालरापाटन की 4 छात्राओं का इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार में चयन किया गया। छात्रा दिव्या गुप्ता,अनामिका मीणा, मेघा प्रजापति व राधा कुमारी को सरकार द्वारा एक लाख रुपए की नगद राशि व स्कूटी पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। प्रधानाचार्या प्रभा सेन ने सभी छात्राओं को बधाई दी।

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