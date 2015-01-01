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हादसा:ट्रक की टक्कर से बाइक चालक की मौत

झालरापाटन27 मिनट पहले
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सदर थाना क्षेत्र के भवानीमंडी रोड पर टोल टैक्स के पास शनिवार को एक ट्रक ने बाइक पर सवार दो जनों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और पीछे बैठा युवक गंभीर घायल हो गया। जिसे जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि सिंघानिया निवासी राजेंद्र उर्फ मुन्नालाल सुथार व दौलतराम उर्फ भैरुलाल अपने गांव से पाटन पानी की मोटर ठीक करवाने आ रहे थे। इसी बीच टोल टैक्स के पास एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे राजेंद्र उर्फ मन्नालाल सुतार की मौके पर मौत हो गई। वहीं घायल दौलतराम माली का एसआरजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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