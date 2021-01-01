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निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी:झालरापाटन: इस बार 10 वार्डों में भाजपा ने ली बढ़त

झालरापाटन4 घंटे पहले
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यहां 35 वार्डों में से भाजपा ने 20 वार्डों में जीत दर्ज की है तो कांग्रेस ने 14 वार्ड जीते हैं। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। इस बार यहां भाजपा ने 10 वार्डों की बढत पाई है जबकि कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हुआ है। यहां पर भाजपा का बोर्ड बनना तय है। यहां अध्यक्ष का पर सामान्य महिला के लिए आरक्षित है।

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