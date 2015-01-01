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पटाखे जब्त:पटाखा सामग्री बेचते हुए दुकानदार गिरफ्तार, 2.5 लाख के पटाखे जब्त

झालरापाटन26 मिनट पहले
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कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद पटाखों का अवैध कारोबार पनप रहा है। इसकी रोकथाम के लिए शहर थाना पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए पुरानी तहसील की गली के पास अवैध पटाखा सामग्री बेचते हुए एक दुकानदार को गिरफ़्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए है।सीआई जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पुरानी तहसील की गली के पास बालाजी ट्रेडर्स पर कार्रवाई करते हुए झालरापाटन चंद्रगुप्त नगर निवासी अनिल कुमार उर्फ मोहनलाल गुप्ता(50) को गिरफ़्तार कर उसके कब्जे से 2 लाख 50 हज़ार रुपए की पटाखा सामग्री बरामद की है। वहीं पुलिस ने आमजन से अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा पटाखा बेचने व फोड़ने पर पूर्णतया प्रतिबंध है, उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान रखा गया है। शहरवासियों से अपील है कि आगामी दीपावली के त्योहार पर पटाखे न चलाए। इसमें शहरवासियों से प्रशासन ने सहयोग मांगा है।

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