पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:सैंपल फेल हाेने पर साढ़े 11 क्विंटल मिठाई फिकवाई

कापरेन2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 20 दिन पूर्व जब्त की थी मिठाई, सैंपल जांच में फेल हाे गए

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 20 दिन पूर्व जब्त किया साढ़े 11 क्विंटल मिठाई के सैंपल जांच में फेल हाे गए। मिठाई से भरे ट्रक को टीम ने बरामद किया था। सैंपल फेल होने पर पूरी मिठाई को शुक्रवार को नष्ट कर दिया। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरिराज शर्मा ने बताया कि 31 अक्टूबर को कापरेन नगर पालिका क्षेत्र से एक ट्रक में भरे मिठाई-मिल्क केक का सैंपल लेकर थाना परिसर में खड़ा करवाया था। सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर शुक्रवार को कापरेन में थानाप्रभारी हरलाल मीणा, चिकित्सा प्रभारी डॉ. राजेश मीणा व आला अधिकारियों की उपस्थिति में साढ़े 11 क्विंटल मिठाई को नष्ट करवा विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें