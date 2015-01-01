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जुआरी गिरफ्तार:जुआ खेलते हुए 9900 रुपए जब्त, सात आरोपी गिरफ्तार

कवाई3 घंटे पहले
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मोठपुर थानाक्षेत्र के धूमेन गांव में गश्त के दौरान पुलिस ने जुआ खेलते हुए पुलिस ने सात जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 9900 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गुरुवार को धूमेन कस्बे से 3600 रुपए की राशि के साथ दो जनों को व 2200 रुपए की राशि के साथ दो व 4100 रुपए की राशि के साथ तीन जनों को धूमेन गांव से ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है।

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