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नवाचार:सब्जी लगाने से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी

कवाई4 घंटे पहले
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  • अदाणी फाउंडेशन की ओर से कवाई में किसानों को वितरित किए सब्जियों के बीज

अदाणी फाउंडेशन की ओर से संचालित आजीविका विकास कार्यक्रम के तहत किसानों को मिर्ची, टमाटर, बैंगन, लोकी, कद्दू, भिंडी, तरबूज आदि के बीज वितरित किए गए।इस अवसर पर अदाणी पावर प्लांट के हैड अरिंदम चटर्जी ने बताया कि किसानों को तकनीकी खेती पर जोर देना चाहिए। खेती के साथ सब्जी, बागवानी एवं पशुपालन भी करना चाहिए। सीएसआर हैड गोपाल देवड़ा ने बताया कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएसआर के तहत किसानों को उन्नत किस्म के सब्जी बीज वितरण किए गए। आमापुरा के किसान छीतरलाल मीणा ने बताया कि गत वर्ष अदाणी फाउंडेशन की ओर से दिए गए उन्नत किस्म के बीज से उन्हें 3500 रुपए एवं तीन बोरी अनाज की आमदनी हुई। ‌इस अवसर पर किसान बद्रीलाल सुमन ने बताया कि इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। ‌निमोदा के बृजमोहन सहरिया ने बताया कि उन्होंने घर के पास खाली पड़े बाड़े में अडाणी के सहयोग से बागवानी एवं सब्जी लगाई। जिससे आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है।परियोजना अधिकारी रामचरण चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत निमोदा, दड़ा, खेड़ली, आमापुरा, बामापुरा, कवाई, फूलबड़ौदा, आटोन, डडवाडा व मायथा आदि गांवों के किसानों को बीज वितरण किए गए। ‌इस अवसर पर अदाणी फाउंडेशन से पुष्कर सुथार एवं मालवीय ने भी विचार व्यक्त किए।

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