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स्वास्थ्य परीक्षण शिविर:दडा में लगाया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

कवाई4 घंटे पहले
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अदानी फाउंडेशन, ग्राम पंचायत दडा व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बारां एवं हेल्प ऐज इंडिया की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा शिविर दडा गांव में लगाया गया। जिसमें 405 लोगों की निशुल्क जांच की गई। दीपक मालवीय ने बताया कि अदानी प्लांट हेड अरिंदम चटर्जी एवं अदानी फाउंडेशन हेड गोपाल सिंह देवड़ा के निर्देश पर शिविर आयोजित किया। शिविर में महिला रोग डॉ. सुमित्रा शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. भूपेंद्र मीना, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. नवीन दाधीच, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुण शर्मा एवं सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय कुलदीप ने सेवाएं दी। सभी प्रकार की जांच भी की गई। शिविर का शुभारंभ दडा सरपंच अजय चौधरी, विद्यालय प्राचार्य कृति मेहरोत्रा ने किया। शिविर में अदानी फाउंडेशन से जयदीप चारण, रामचरण चौधरी, पुष्कर सुथार, मनीष नंदवाना, सुनील गौतम, भगवती शर्मा मौजूद थे।

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