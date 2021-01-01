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ज्ञापन:ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

कवाई4 घंटे पहले
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ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज धाकड को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की मांग को पूरा करने की मांग की। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष नासिर मोहम्मद ने बताया कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में कर्मचारियों के हित में वादे किए थे। जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इससे संघ के सदस्यों में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को प्रदेशाध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की मांग पूरी करने के लिए चेताया है। ज्ञापन देने वालों महामंत्री दीपेंद्र सिंह, जीतेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष देवेंद्र नागर, दिलीप मेहरा, अभिषेक शर्मा, रूपचंद नागर, योगेंद्र सैनी सहित कई सदस्य शामिल थे।

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