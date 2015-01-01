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मांग:रेगूलर करने के लिए मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ ने ज्ञापन दिया

लाखेरी4 घंटे पहले
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  • मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के सदस्यों ने कहा-कांग्रेस सरकार ने चुनाव में किया था नियमित करने का वादा

उपखंड कार्यालय पर मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ बूंदी के बैनर तले इंद्रगढ़-लाखेरी ब्लॉक अध्यक्ष शहनाज़ बानो नेतृत्व में उपखंड अधिकारी प्रमोदकुमार काे मुख्यमंत्री-राज्य सरकार के नाम नियमित करने अाैर मानदेय बढ़ाने की मांग का ज्ञापन दिया। उन्हाेंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र 2018 में मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने का वादा किया था। शबनम पठान ने बताया कि संघ की प्रथम मांग वर्षो से न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को शीघ्र नियमित करना अाैर दूसरी मांग जब तक नियमितीकरण नहीं होता, तब तक तृतीयश्रेणी शिक्षक के समान मानदेय दिया जाना शामिल है। मांगे नहीं माने जाने पर संघ द्वारा प्रदेशस्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दाैरान नगीन बानो, तसलीम, अज़रा परवीन, निज़ामुद्दीन, आरिफ मोहम्मद, इस्तिफाक गौरी साथ रहे। हिंडौली. मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के बैनर तले हिंडौली ब्लॉक अध्यक्ष रफीक मंसूरी के नेतृत्व में मदरसा शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने की मांग को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मुकेश चौधरी को ज्ञापन दिया। वरिष्ठ मदरसा शिक्षा सहयोगी आयशा बेगम ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को शीघ्र नियमित किया जाए, जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक तृतीय श्रेणी शिक्षक के समान मानदेय देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मदरसा शिक्षा संघ से जुड़े शावेज अली, शबनम, हसीना बानो, परवीन बानो, रफीक अंसारी शामिल रहे।

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