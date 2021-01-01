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आयोजित किया फेस्टिवल:मांगरोल में बच्चाें के लिए आयोजित किया फेस्टिवल

मांगरोल4 घंटे पहले
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कस्बे में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इकाई की ओर से एक दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इकाई अध्यक्ष सलीम अख्तर ने बताया कि आयोजन में 14 साल तक के बच्चों ने भाग लिया। क्रिकेट, नीबू-चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, रिले दौड़, क्विज आदि प्रतियोगिताएं हुई। मुख्य अतिथि सलाउद्दीन साहिल थे।

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