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गुर्जर आरक्षण:आरक्षण के लिए गुर्जरों ने मांगरोल में की महापंचायत, बारां स्टेट हाईवे किया जाम

मांगरोल4 घंटे पहले
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  • मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में छबड़ा ट्रैक जाम करने की चेतावनी, अब छबड़ा-अंता में करेंगे प्रदर्शन

मंदिर पर 11 बजे महापंचायत शुरू की। महापंचायत को बारां जिले के आसपास से आए नेताओं ने संबोधित किया। जहां आरक्षण समिति से जुड़े नेताओं ने इस बार आरक्षण की मांग को लेकर कर्नल बैंसला के नेतृत्व में आर-पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया।महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारी बारां रोड की ओर रवाना हो गए। जहां दोपहर बाद बारां मांगरोल स्टेट हाईवे 19 बी को जाम कर दिया और टायर जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इससे लोगों को परेशानी हुई। एक एंबुलेंस भी जाम में फंसी, हालांकि इमरजेंसी के दौरान मार्ग खोल दिया गया। फिर भी लेट लतीफी का सामना करना पड़ा। आरक्षण संघर्ष समिति बारां रामकल्याण गुर्जर जिलाध्यक्ष ने 9 नवंबर को छबड़ा, 11 नवंबर को अंता में पंचायत बुलाकर महापड़ाव डालने की घोषणा की। इसके बाद अपनी मांगो के समर्थन में गुर्जर समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शीघ्र मांगे नहीं माने जाने पर छबड़ा में ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है। जिले के अन्य अधिकारी समेत 6 थानों का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली।जाम को देखते हुए प्रशासन ने वाहनों को किशनपुरा रगसपुरिया, भटवाड़ा आदि गांवो में होकर डायवर्ट करवाया। एडीएम अबू बक्र, एसडीएम रजत विजय वर्गीय, मांगरोल एसडीएम शत्रुधन गुर्जर, एएसपी विजय स्वर्णकार, प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी मय शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए तैनात रहे। गुर्जर आरक्षण समिति जिलाध्यक्ष रामकल्याण गुर्जर, जिला संयोजक ताराचंद गुर्जर, सत्यनारायण गुर्जर, ललित गुर्जर ओम प्रकाश देवसेना जिलाध्यक्ष गिर्राज गुर्जर ने संबोधित किया। मांगरोल देव सेना तहसील अध्यक्ष हंसराज चलोतरा, नगर अध्यक्ष शिवराज सौपा, गुर्जर विकास समिति प्रदेश उपाध्यक्ष रामस्वरूप अरधाना, निरंजन गुर्जर, गोलू भड़क, कुलदीप गुर्जर, विजेंद्र गुर्जर ने आंदोलन की व्यवस्था देखी। हंसराज चलोतरा ने समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया।

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