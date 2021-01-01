पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दुर्घटना को न्यौता:मकानों के पास से गुजर रही बिजली लाइन

मांगरोल4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे में मुख्य बाजारों व मुख्य रास्तों, व गली-मोहल्लों बिजली की लाइन मकानों के समीप तथा कई मकानों की बालकनी के पास होकर निकल रही हैं। जिससे कई दुर्घटनाएं होती रहती है। पूर्व में भी पीपल के पेड़ से निकल रही लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो चुकी। वहीं दूसरी ओर बिजली निगम के कई कर्मचारी घरों पर आंकड़े डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं, जबकि छोटे उपभोक्ताओं के बिल अवधि पार होते ही कनेक्शन काट दिए जाते हैं। इतना ही नहीं रसूखदार लोगों को हजारों रुपए बकाया होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं अब प्रतिमाह बिल जारी किए जाते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser