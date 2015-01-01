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विडंबना:रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण

मांगरोल3 घंटे पहले
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  • एक साल से आश्वासन देता आ रहा है प्रशासन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं

तहसील के भटवाड़ा ग्राम पंचायत के वार्ड पांच नया कुआं बस्ती के आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण के विवाद को लेकर महिला-पुरुषों ने कस्बे के एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ धरना-प्रदर्शन शुक्रवार शाम तक जारी रहा। वार्डवासियों की मांग है कि आम रास्ते का विवाद गत दो सालों से चला आ रहा है, जिसको लेकर पूर्व में भी कई बार आंदोलन किया जा चुका है। क्षेत्रीय विधायक एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी मौके का मुआयना कर विवाद सुलझाने का आश्वासन दे चुके हैं। इसके बावजूद विवाद का समाधान नहीं हो पाया है।

इससे पूर्व भी ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़कर समाधान का प्रयास कर चुके हैं। जिस समय तत्कालीन उच्चाधिकारियों ने रास्ते के निस्तारण का आश्वासन दिया था, लेकिन वह भी निष्प्रभावी रहा।
लंबे समय से चल रहे इस विवाद का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में सरकार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रति रोष है। सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वार्डवासियों का धरना दूसरे दिन भी एसडीएम कार्यालय के बाहर जारी रहा। इनकी सुध लेने की अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं की है। धरने को स्थानीय भाजपा ने भी समर्थन दिया है।
शुक्रवार को भाजपा नगर अध्यक्ष पीयूष विजय, देहात मंडल अध्यक्ष दिलीप मीणा, पूर्व देहात मंडल अध्यक्ष मुकुट मीणा भी धरना स्थल पर मौजूद थे। एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर ने बताया कि ग्रामीणों के ज्ञापन काे कलेक्टर को भेजकर समस्या से अवगत करवा दिया है। जैसे निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
आश्वासन देते आ रहे प्रशासनिक अधिकारी: रास्ता खुलासा करवाने की मांग को लेकर पिछले एक साल से नया कुआं बस्ती के ग्रामीण सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। भाजपा समर्थित पूर्व डायरेक्टर छगनलाल सुमन ने बताया कि रास्ते की मांग को लेकर गांव के कुछ युवा 28 नवंबर 2019 को भटवाड़ा में बनी पानी की टंकी पर चढ़े, जो अधिकारियों के पक्के आश्वासन के बाद नीचे उतरे।

इसी रास्ते को खुलासा कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 12 दिसंबर को नगर पालिका चेयरमैन शपथ ग्रहण समारोह में आए मंत्री प्रमोद जैन भाया के काफिले को भी बारां रोड पर जाम लगाकर रोका। यहां मिले आश्वासन के बाद भी ग्रामीणों ने आंदोलन को जारी रखा। आंदोलन के तहत मांगरोल आकर दिए धरने को प्रशासन ने 30 नवंबर का आश्वासन देकर निरस्त करवा दिया।

उसके बाद नौ जुलाई 2020 को ग्रामीणों ने बारां कलेक्ट्री पर धरना दिया। जहां से मांगरोल एसडीएम के नाम जल्द रास्ता खुलासा कराने के आदेश हुए। उसके बाद से अभी तक एसडीएम कार्यालय से ग्रामीणों को एक-दो दिन में हटाने का आश्वासन दे रहे हैं।

आठ दिन पहले यहां आए ग्रामीण रास्ता खुलासा नहीं कराने पर अनिश्चितकालीन धरने का अल्टीमेटम एसडीएम के नाम प्रशासन को लिखित में दे चुके हैं। उसके बावजूद प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग को नहीं सुना। ग्रामीणों को मजबूरन एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू करना पड़ा।

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