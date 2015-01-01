पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मंडी में हंगामा:किसानों ने कहा-बारदाना के नाम पर व्यापारी 700 ग्राम जिंस अधिक ले रहे, मंडी में हंगामा

मनोहरथाना5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कृषि उपजमंडी में अपनी जिंसें बेचने आए किसानों ने बारदाना के नाम पर 700 ग्राम तक जिंस अधिक लेने को गलत बताया।गुरुवार को मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि बारदाना के नाम पर 1 किलो 300 ग्राम जिंस का वजन कम कर रहे हैं। गुरुवार को भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने मंडी में किसानों के साथ व्यापारी द्वारा की जा रही धांधली को लेकर के जमकर हंगामा किया। किसानों के प्रतिनिधि जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा ओमप्रकाश तंवर पप्पू लाल ने बताया कि मंडी में महिला किसान कृष्णाबाई अपनी फसल को बेचने आई थी जहां पर मंडी के एक व्यापारी द्वारा फसल को तोलने पर बारदाना के नाम पर 1 किलो 300 ग्राम 1 क्विंटल पर जिंस पर काटा गया। किसानों का कहना है कि यह हमेशा किसानों के साथ अन्याय किया जाता है। बारदान लगभग 800 ग्राम का रहता है किंतु व्यापारियों द्वारा 1 किलो 300 ग्राम 1 क्विंटल पर काटा जाता है। इससे किसानों को नुकसान होता है। जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि कई बार एसडीएम, मंडी सचिव को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही समस्याओं का समाधान किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें