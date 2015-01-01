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कानून व्यवस्था:शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए क्षेत्र के थाना प्रभारियों की बैठक

मनोहरथाना5 घंटे पहले
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  • पुलिस वृत्त क्षेत्र मनोहरथाना के चारों थाना प्रभारियों की एसडीएम एवं डीएसपी के सानिध्य में हुई बैठक में विचार-विमर्श

आगामी पंचायतराज चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान एवं चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए गुरुवार को पुलिस वृत्त क्षेत्र मनोहरथाना के चारों थाना प्रभारियों की एसडीएम मुनि देव यादव एवं डीएसपी रणवीर सिंह के सानिध्य में मीटिंग हुई।एसडीएम यादव व डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि आगामी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।इस दौरान समस्त थाना अधिकारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में असामाजिक तत्व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों थाना क्षेत्रों के सीमावर्ती इलाकों मध्य प्रदेश से जुड़ी राजस्थान बॉर्डर के एरिया में विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए। मनोहर थाना थाना प्रभारी अजीत मेघवंशी, दांगीपुरा थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह, कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर, जावर थाना प्रभारी पुरुषोत्तम मेहता मौजूद रहे।एसडीएम यादव ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं एवं व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया जा रहा है। जिनमें मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना आए इसके लिए अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

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