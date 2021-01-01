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हादसा:ट्रैक्टर दुर्घटना में घायल किशोरी की झालावाड़ अस्पताल में मौत

मनोहरथाना4 घंटे पहले
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गरबोलिया घाटी में मंगलवार शाम को हुई ट्रैक्टर दुर्घटना में घायल एक और किशोरी की झालावाड़ जिला एसआरजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस घटना में मृतकों की संख्या दो हो गई है। इससे पहले एक पांच वर्षीय मासूम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। मप्र के राजगढ़ जिले के खजूरी खेड़ा के करीब 30 तीर्थयात्री ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रसोई में शामिल होने के लिए कामखेड़ा बालाजी आ रहे थे, तभी रास्ते में गरबोलिया घाटी में ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलटी मार गया। इसमें 26 जने घायल हो गए थे, 4 को मामूली खरोंच आई थी। इसमें गंभीर 10 घायलों को झालावाड़ रैफर किया गया था। इनमें शामिल किशोरी मनीषा पुत्री प्रताप भील की बुधवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। एएसआई घनश्याम ने बताया कि मृतक किशोरी के पिता की रिपोर्ट आरोपी ट्रैक्टर चालक मध्यप्रदेश राजगढ़ जिला खजूरी खेड़ा निवासी गोविंद भील के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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