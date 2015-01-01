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हत्या की आशंका:पुलिया पर मृत मिला ग्रामीण, परिजन ने जताई हत्या की आशंका

मनोहरथाना26 मिनट पहले
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  • समाजजनों को भी शक, एसडीएम व डीएसपी से मिले, मेडिकल बोर्ड से कराया पोस्टमार्टम

क्षेत्र के जालमपुरा गांव से शुक्रवार दोपहर में बाइक से निकला व्यक्ति घर नहीं पहुंचा। वह कालीखाड़ नदी की पुलिया पर रात को 10 बजे करीब मृत मिला है। पुलिया व उससे कुछ दूरी पर खून के निशान मिले हैं। इस पर परिजन ने हत्या की आशंका जताई। इसके बाद वहां एकत्रित लोगों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस संबंध में एसडीएम और डीएसपी को ज्ञापन भी दिए। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्जकर लिया है।पुलिस के अनुसार जालमपुरा निवासी गेंदालाल लोधा शुक्रवार को बाइक से मनोहरथाना आया था। इसके बाद गांव नहीं लौटा। रात में कालीखाड़ नदी के पुल पर वह मृत अवस्था में मिला। पास में उसकी बाइक पड़ी थी। जिस जगह शव था, वहां और उससे कुछ दूरी पर खून के निशान थे। प्रारंभ में उसकी संदिग्ध मौत मानी जा रही थी। गांव के रास्ते के बजाए उसके विपरीत दिशा में स्थित रास्ते की पुलिया पर उसके मृत मिलने पर परिजन को संदेह हो गया। उन्होंने सामान्य दुर्घटना मानने से इंकार कर उसकी हत्या करने का संदेह जताया है। थानाप्रभारी अजीत मेघवंशी ने बताया कि फरियादी जालमपुरा निवासी परमानंद लोधा ने बताया कि उसके काका गेंदालाल मनोहरथाना आए थे, जो वापस घर नहीं लौटे। रात में उनके साथी ने परिजनों को सूचना दी कि गेंदालाल का शव कालीखाड़ नदी की बड़ी पुलिया पर है। इस पर रात में ही मौके पर पहुंचे एवं पुलिस को सूचना दी। फरियादी ने गेंदालाल लोधा पुत्र हजारी लाल लोधा की हत्या करने की आशंका जताई है। हत्या कर सबूत मिटाने के गरज से से मौके पर खून पर मिट्टी डालकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। वह खून को वहां से हटाया गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतक गेंदालाल का झालावाड़ से आई मेडिकल बोर्ड की टीम से पोस्टमार्टम करवारकर शव परिजन को सौंप दिया। थानाप्रभारी ने बताया कि हत्या में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। शुक्रवार शाम को इसके एक साथी के साथ होने की सूचना पर जानकारी जुटाई जा रही है।परिजन को साथी पर शक: परिजन ने मृतक के साथ देखे गए व्यक्ति पर उसकी हत्या काे लेकर संदेह जताया है। परिजन के शक की वजह यह भी है कि शुक्रवार शाम तक गेंदालाल के साथ उसकी साथी कालूलाल रैदास को देखा गया और रात में 10 बजे करीब भी उसी ने कॉल करके परिजन को उसका शव पुल पर होने के बारे में बताया है। दो बार हुआ पोस्टमार्टममृतक गेंदालाल का शनिवार को दो बार पोस्टमार्टम किया गया। पहले दुर्घटना मान करके पुलिस ने मनोहरथाना चिकित्सा टीम से पोस्टमार्टम करा दिया। लेकिन बाद में मृतक के परिजन व लोधा समाजबंधु एकत्रित हो गए। लोगों ने बताया कि मृतक का जिस जगह शव मिला, वहां पर सबूत नष्ट करने की गरज से खून पर धूल मिट्टी डालकर उसको पुलिया से नीचे फेंका गया। शव से कुछ दूरी पर से खून के निशान भी मिले। जिस पर परिजनों को गेंदालाल की हत्या करने का शक हुआ। इस पर उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। दोपहर बाद झालावाड़ से आई मेडिकल बोर्ड की टीम के द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद ही पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। आर्थिक सहायता के लिए दिया ज्ञापन: शनिवार दिन भर चला घटनाक्रम लोधा समाज के लोगों ने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन दिए। जिसमें मृतक को आर्थिक सहायता देने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई।

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