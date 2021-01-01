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महापुरुषों को नमन:डेरिस ने किया बहुजन महापुरुषों को नमन

नाहरगढ़4 घंटे पहले
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डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ (डेरिस) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला प्रभारी चंदन कुमार भूमलिया की अध्यक्षता में रामजी राव सकपाल और शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाह को नमन किया।जिलाध्यक्ष भूमलिया ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने डॉ. अंबेडकर व बहुजन समाज के महापुरुषों के प्रतीक चिह्न के सामने दीपक जलाकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व संजय सोनी ने किया। नगर महासचिव रामचरण डागर ने रामजी राव सकपाल अंबेडकर के परिनिर्वाण के बारे में बताया। नगर महामंत्री संजय भूमलिया ने शहीद जगदेव बाबू कुशवाह की जयंती के बारे में जानकारी दी। भीम आर्मी के नगर अध्यक्ष राकेश बैरवा व वार्ड प्रभारी जसवीर वर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन डेरिस के नगर परामर्शदाता गिर्राज भूमलिया के संबोधन से किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन के नगर अध्यक्ष शमशाद खान, रामस्वरूप भूमलिया, सत्यनारायण तोमर, अशोक बैरवा, नगर मंत्री दीपक भूमलिया, दीपक डागर, रामभजन, राहुल, विक्रम भूमलिया, प्रवीण, सुमित एवं अन्य बहुजन समाज के लोग मौजूद थे।

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