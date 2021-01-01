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हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार:7 वर्ष से फरार अपहरण और हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार

नैनवां4 घंटे पहले
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  • जिले की सीमा पर गलवा बांध में मिला था शव

चावंडपुरा गांव निवासी छीतरलाल बैरवा के अपहरण व हत्या के घटनाक्रम में पुलिस ने 7 वर्ष से फरार क्षेत्रवासी बाबूलाल, राजाराम व रामभरोस को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया है।डीएसपी कैलाशचंद जाट ने बताया कि बद्रीलाल बैरवा ने 21 नवंबर 2013 को करवर थाने में बाबूलाल, राजाराम व रामभरोस के खिलाफ उसके पुत्र छीतरलाल बैरवा के अपहरण का प्रकरण दर्ज करवाया था। इसमें लिखा कि 20 नवंबर 2013 को उसका पुत्र अंतिम बार तीनों आरोपियों के साथ देखा गया था। इसके बाद टोंक व बूंदी जिले की सीमा पर स्थित गलवा बांध में 23 नवंबर 013 को छीतरलाल का शव मिला। पोस्टमार्टम में हैडइंजरी होना सामने आया था। जिस पर अपहरण के साथ हत्या की धारा भी शामिल की गई थी।घटना की जांच तत्कालीन एसी-एसटी सेल डीएसपी सीमा हिगोनिया ने की थी। इसमें तीनों नामजद आरोपियों पर जुर्म प्रमाणित माना था। इसके बाद वर्ष 2014 में तत्कालीन नैनवां डीएसपी वीरेंद्र जाखड़ ने आरोपियों का पॉलोग्राफी टेस्ट कराने के लिए बूंदी न्यायालय में आवेदन किया था, जो विचाराधीन चल रहा था। हाल ही में पिछले माह न्यायालय ने यह आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद जांच शुरू करते हुए मेडिकल बोर्ड से राय ली गई थी। मेडिकल बोर्ड ने मौत का कारण हैडइंजरी होना बताया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य मानकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से तीनों को जेल भेजने के आदेश दिए।जब शव मिला, तब सीमा पर हुआ था विवादटोंक व बूंदी जिले की सीमा पर स्थित गलवा बांध में 23 नवंबर 2013 को छीतरलाल का शव मिला था।तब घटना स्थल की सीमा को लेकर करवर व उनियारा थाना पुलिस के मध्य विवाद हुआ था, लेकिन बाद में घटनास्थल को बूंदी जिले की सीमा में माना गया। इसके बाद इस अपहरण व हत्या के घटनाक्रम की जांच तत्कालीन बूंदी एसी-एसटी सेल डीएसपी सीमा हिगोनिया ने की थी।मृतक के हैडइंजरी व परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर सात वर्ष से अधिक पुराने युवक छीतरलाल बैरवा के अपहरण व हत्या मामले में नामजद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।-कैलाशचंद जाट, डीएसपी नैनवां

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