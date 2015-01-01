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पॉलिटिकल पेन:मैं 5 बार का विधायक, धारीवाल 4 बार, मुझसे ज्यादा समझदार-संपन्न हैं, इसलिए वे 3 बार मंत्री बने : मीणा

नैनवां3 घंटे पहले
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  • राज्य मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा ने जाहिर किया दर्द

बूंदी के रहने वाले पूर्व सांसद और इटावा-पीपल्दा (काेटा) के कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा काे राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाने की पीड़ा रही है और सवाल-जवाब करने में कभी-कभी उनका दर्द जाहिर हाे जाता है। तीन बार नैनवां से विधायक रह चुके मीणा गुरुवार काे यहां आए ताे पत्रकाराें से बातचीत में माैजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की।राज्य सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की, वहीं केंद्र सरकार पर खूब आराेप लगाए। एक सवाल के जवाब में अपनी पीड़ा जताते हुए उन्हाेंने कहा कि शांति धारीवाल चार बार विधायक रहे और तीन बार कैबिनेट मंत्री बने, जबकि मैं पांच बार विधायक रहा हूं, पर मुझे मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, क्योंकि धारीवाल मुझसे ज्यादा समझदार और सम्पन्न व्यक्ति हैं। मैं किसान का बेटा हूं। आपको मंत्रिमंडल में नहीं लेने का कारण पूछने पर उन्होंने केवल यही कहा कि यह मुख्यमंत्री गहलोत ही बता सकते हैं।

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