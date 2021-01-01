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कांग्रेस को बहुमत मिला:नैनवां: भाजपा 10 पर सिमटी, 10 वर्ष बाद विपक्ष में बैठना पड़ेगा

नैनवां4 घंटे पहले
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नगरपालिका नैनवां में 10 वर्ष बाद कांग्रेस को बहुमत मिला है। इससे कांग्रेस खेमे में उत्साह व जश्न का माहौल है, जबकि भाजपा को बहुमत नहीं मिलने और पालिका में 10 वर्ष से चला आ रहा कब्जा समाप्त हो जाने से मायूसी है। पालिका बोर्ड में अब भाजपा को विपक्ष की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका (एसडीएम) श्योराम की उपस्थिति में पांच टेबल पर सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हुई। दोपहर 12 बजे से पहले सभी परिणाम घोषित हो गए। मतगणना के दौरान तहसीलदार अमितेश मीना भी मौजूद रहे। वार्ड 23 का फैसला लॉटरी से हुआ। इनके सिर बंधा जीत का सेहराकांग्रेस के वार्ड 1 से भूपेन्द्र साहू, 2 से ओमप्रकाश गुर्जर, 5 से आशा यादव, 6 से जितेन्द्र, 9 से मो सलीम, 11 से दुर्गालाल, 12 से बीनादेवी, 14 से शहनाज, 15 से आबिद, 16 से प्रेमबाई, 17 से गोविंद सैनी, 19 से वीणा पाण्डेय, 20 से अमृतराज, 24 से शबाना, 25 से नबील अंसारी जीते। भाजपा केे वार्ड 3 से रजनीश, 4 से सीमा, 7 से पुखराज, 8 से प्रमोद जैन, 10 से कपिल जैन, 13 से रामबाबू, 18 से सरिता नागर, 21 से दिलखुश, 22 से उम्मेद नागर, 23 से राजू चौधरी लॉटरी से जीते।

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