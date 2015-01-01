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लूट:नयापुरा थाने से 150 मीटर दूर युवक से 30 हजार छीनकर ले गए बदमाश

कोटाएक घंटा पहले
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  • बैंक में रुपए जमा कराने गया था युवक, कागज की गड्‌डी थमा गए बदमाश

नयापुरा पुलिस थाने से करीब 150 मीटर दूर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर से शनिवार दोपहर दो अज्ञात बदमाश एक युवक से 30 हजार रुपए छीनकर ले गए। बदमाश युवक को बदले में 4 लाख रुपए बताकर रूमाल में रखे कागज के टुकड़े थमा गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने नयापुरा थाना क्षेत्र सहित संपूर्ण शहर में नाकाबंदी करवाई, परंतु कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, कुन्हाड़ी निवासी लाखन मीणा शनिवार सुबह 11.30 से 12 बजे के बीच सम्राट होटल के पास स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा नयापुरा में 30 हजार रुपए जमा कराने गया था। मीणा ने मीडिया को बताया कि वह काउंटर से साइड में फाॅर्म भर रहा था, तभी दो युवक आए और फाॅर्म भरने के लिए कहने लगे।

उन्हें मना करने पर भी वे पीछे पड़ने लगे और कहने लगे कि हमें 4 लाख रुपए जमा कराने हैं। मना करने के बाद भी वह जिद करने लगे। दोनों की बातों से परेशान होकर वो बिना रुपए जमा कराए ही बैंक से बाहर आ गया और अपनी बाइक के पास पहुंचा।

उसी वक्त अचानक वे दोनों बदमाश भी वहां आ गए और उसके हाथ से 30 हजार रुपए छीन लिए और रूमाल पाेटली थमा गए और कह गए कि इसमें 4 लाख रुपए हैं, जमा करा देना। मीणा ने दोनों का पीछा किया, लेकिन वे भाग गए। उसने पाेटली खोलकर देखा तो उसमें कागज के टुकड़े थे।

सीसीटीवी फुटेज से की बदमाशों की पहचान

सीआई भवानी सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत फरियादी को साथ लेकर आसपास क्षेत्र में बदमाशों की तलाश की गई तथा थाना क्षेत्र सहित शहर भर में नाकाबंदी भी करवाई गई, परंतु बदमाशों का कहीं पता नहीं चल सका। फरियादी लाखन मीणा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। वहीं, बैंक व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों के हुलिया पहचाना गया है, उसके आधार पर जांच की जा रही हैं। जल्द बदमाशों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

पिता के पैसे जमा करवाने आया था पीड़ित
मीणा के पिता राजस्थान रोडवेज में चालक के पद पर हैं। वे जयपुर गए हुए हैं, उनके कहने पर मीणा कुन्हाड़ी स्थित एटीएम से 30 हजार रुपए निकालकर लाया था। यह रकम वो मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नयापुरा के खाते में जमा कराने आया था।

झूठ बोल रहा है मीणा, बैंक के अंदर गए ही नहीं बदमाश : पुलिस
^बदमाश बैंक में गए, मीणा अगर ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि घबराहट की वजह से उसने मीडिया में ऐसा बोला हो, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने कबूल कर लिया है कि घटना बैंक के बाहर हुई और वो अंदर नहीं गया। हमने बैंक के सीसीटीवी फुटेंज भी खंगाले हैं, उसमें भी बदमाश नजर नहीं आ रहे हैं। मुकदमा 420 और 379 यानी धोखाधड़ी और चोरी की धाराओं में दर्ज किया है। - भगवत सिंह हिंगड़, डीएसपी

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