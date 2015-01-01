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परेशानी:पंजाब में किसान आंदोलन के कारण 20 ट्रेनें रद्‌द

कोटाएक घंटा पहले
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  • कोटा-कटरा एक्सप्रेस ट्रेन आज नहीं चलेगी

पंजाब में किसान आंदोलन के कारण पिछले लगभग डेढ़ महीने से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है। रेलवे ने अब आंदोलन को देखते हुए 20 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसमें से कुछ ट्रेनें 21-22 नवंबर व कुछ 23 नवंबर को रद्द रहेंगी। कोटा से श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 21 नवंबर को कोटा से नहीं चलेगी। वापसी में यह ट्रेन 22 नवंबर को कटरा से कोटा के बीच नहीं चलेगी। पंजाब में किसान आंदोलन के कारण मुंबई से अमृतसर के बीच चलने वाला स्वर्ण मंदिर मेल व बांद्रा से अमृतसर के बीच चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस को 1 माह से अधिक समय से अंबाला तक ही चलाया जा रहा है। आंदोलन के कारण लगातार कोटा-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस व कोटा-उधमपुर एक्सप्रेस को भी रद्द किया जा रहा है। अब रेलवे ने 20 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसमें 21 नवंबर को कोटा से चलने वाली कोटा-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वापसी में 22 नवंबर को भी ये ट्रेन रद्द रहेगी।

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