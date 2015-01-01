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किशोरी से तीन माह तक दुष्कर्म:दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास, किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर तीन माह तक किया दुष्कर्म

कोटा2 घंटे पहले
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न्यायालय पोक्सो (क्रम-5 ) के न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ तीन माह तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी महावीर को 20 साल का कठोर कारावास सुनाया है।

सजा के साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को जेल भेज दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि किशोरी के पिता ने 20 अप्रैल 2016 को सुल्तानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 अप्रैल 2016 की रात को उनकी 16 वर्षीय लड़की अचानक घर से गायब हाे गई।

उसी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। उन्हाेंने महंदी गांव निवासी महावीर पुत्र मांगीलाल पर बेटी शक बहला-फुसलाकर ले जाने का शक जताया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के मेहंदी गांव निवासी महावीर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ किशोरी को इंदौर में तीन माह तक किराए के कमरे में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।

उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में चालान पेश किया था। मामले में आरोपी जमानत पर था। अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी महावीर को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए उसे बीस साल का कठोर कारावास सुना दिया।

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