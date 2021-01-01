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पल्स पोलियो अभियान:जिले भर में 2125 बूथों पर बच्चों को पिलाई खुराक

काेटा2 घंटे पहले
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पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को जिलेभर में जगह-जगह लगाए गए 2125 बूथों पर 5110 वैक्सीनेटर ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 0 से 5 साल तक के 1 लाख 49 हजार 652 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। छूटे बच्चों को सोमवार व मंगलवार को घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।

सीएमएचओ डॉ. भूपेन्द्र सिंह तंवर ने जेके लोन अस्पताल में बच्चों को दवा पिलाकर बूथ का शुभारंभ किया। इस मौके पर समाजसेवी एकता धारीवाल, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र झालानी, जेके लोन अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक मूंदड़ा, डॉ. सौरभ शर्मा, डॉ. सुधींद्र शृंगी, डॉक्टर व स्टाफ मौजूद रहा। अभियान के अंतर्गत बूथ लगाने और बच्चों को दवा पिलाने में महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित एनसीसी, स्काउट व प्राईवेट नर्सिंग कॉलेजों व स्वयंसेवी संस्थाओं आदि का भी सहयोग रहा। इस दौरान जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों व सुपरवाइजरों ने अभियान की मॉनिटरिंग की।
वंचित बच्चों को घर-घर जाकर पिलाई जाएगी दवा

अभियान के नोडल अधिकारी व आरसीएचओ डॉ देवेन्द्र झालानी ने बताया कि रविवार को बूथों पर दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को सोमवार व मंगलवार को घर-घर जाकर टीमें पोलियो की खुराक पिलाएंगी। ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से नही छूटे। उन्होंने बताया कि जिले में 2 लाख 97 हजार 829 बच्चों को दवा पिलाई जानी है।

बस में आने जाने वाले बच्चों को दवा पिलाई

नयापुरा बस स्टैंड पर इंडिया विकलांग मित्र एसोसिएशन के कैंप पर बाल कल्याण समिति के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अरुण भार्गव के नेतृत्व में बस से आने जाने वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस काम में एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश जैन सचिव रमेश नागर संरक्षक रजनीश नागर संजय साहू रमेश सेन असरार अहमद अविनाश राज भोला गोपाल गौतम ने सहयोग किया।

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