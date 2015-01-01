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जेईई मेन-2021:पहले दिन 25 हजार ने किया आवेदन

कोटा17 मिनट पहले
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जेईई मेन में इस वर्ष 4 बार, फरवरी, मार्च, अप्रेल व मई के महीने में करवाई जा रही है। परीक्षा के लिए आवेदन प्राेसेसे शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन 25 हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 17 जनवरी तक किया जा सकेगा।

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा के अनुसार कि आवेदन प्राेसेस चार चरणों में होगी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल स्टूडेंट्स से आवेदन के दौरान कैटेगरी संबंधित डाॅक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं। काफी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कैटेगरी संबंधित डाॅक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें डाॅक्यूमेंट्स बनवाना होगा।

चार चरणाें में प्रक्रिया

स्टेप 1. : जेईई मेन वेबसाइट पर डिटेलभर कर लॉगइन करना होगा। आवेदन संख्या प्राप्त होगी।

स्टेप 2. : नेशनलिटी, स्टेट स्टेट कॉड ऑफ इलेजिब्लिटी, कैटेगिरी, परीक्षा सेंटर एवं कक्षा 10 और 12वीं की समस्त जानकारी भरनी होगी। स्टेट कॉड ऑफ एलिजिब्लिटी उसी स्टेट का भरें, जहां से 12वीं पास की है।

स्टेप 3. स्वयं का फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर, कैटेगरी डाॅक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
स्टेप 4. परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन से करना होगा। यह हर वर्ग के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

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