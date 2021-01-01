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प्रमाेशन:कोटा रेंज के 27 एएसआई बनेंगे एसआई, पदोन्नति के माध्यम से 2018-19 के खाली पदों को भरा जाएगा

कोटा2 घंटे पहले
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कोटा रेंज से 27 एएसआई अब एसआई प्रमोट होंगे। लिखित परीक्षा, आउटडोर, इंटरव्यू और रिकॉर्ड जांच के बाद आईजी रविदत्त गौड़ ने वरिष्ठता क्रम के आधार पर इनकी चयन सूची जारी कर दी है। वहीं, दो एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और विभागीय जांच के कारण उनकी पदोन्नति रोक दी गई है। अब पुलिस मुख्यालय द्वारा इन सभी को 45 दिनों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके बाद सभी को जिला एलॉटमेंट होगा। इस पदोन्नति के माध्यम से 2018-19 के खाली पदों को भरा जाएगा।

इनका हाेगा प्रमाेशन : कोटा शहर के 4 एएसआई मुकेश कुमार त्यागी, विजय सिंह, धर्मपाल और रमेशचंद, कोटा ग्रामीण के बाबूलाल, रमेश सिंह, बुद्धराम जाट, कमलेश कुमार, परमानंद, मानसिंह और देवकरण सहित 7 की पदोन्नति होगी। बूंदी के 10 लादूराम मीणा, भगवान सिंह, राजकुमार मीणा, सुरेश कुमार, दुर्गाशंकर गौतम, सुरजीत सिंह पंवार, चन्द्रभान सिंह, नन्दकिशोर, महावीर कराड़, छोटूलाल व बारां के 4 मोहन चन्द, रामचरण, अभय सिंह यादव, धनराज गोचर और झालावाड़ जिले के 2 एएसआई सुरेन्द्र सिंह और दिनेश कुमार एसआई बनेंगे।

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