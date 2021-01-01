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कोटा की उम्मीदों पर खरा नहीं रहा केंद्रीय बजट:275 किमी. की रामगंजमंडी-भोपाल परियोजना के लिए 400 में से महज 70 करोड़ ही मिले

कोटा2 घंटे पहले
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आम बजट में इस बार रेलवे की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। काेटा की दाे बड़ी परियाेजनाओं के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिला है। रामगंजमंडी-भाेपाल रेलवे लाइन परियाेजना के लिए 70 कराेड़ रुपए ही दिए गए हैं। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने 400 कराेड़ रुपए की मांग की थी।

वहीं रेलवे वर्कशाॅप के आधुनिकीकरण के लिए भी 20 कराेड़ की बजाए सिर्फ 2.10 कराेड़ रुपए का बजट मिला है। रामगंजमंडी-भोपाल बड़ी रेल लाइन परियोजना के तहत कुल 275 किमी लंबा ट्रैक बिछाना है। इस परियाेजना में अब तक झालावाड़ से जूनाखेड़ा तक लगभग 47 किलोमीटर क्षेत्र में कार्य पूरा हो चुका है।

इस परियोजना के लिए पिछले वर्ष 105 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भोपाल से बैरागढ़ का काम भी शुरू किया जा चुका है। जूनाखेड़ा से अकलेरा के बीच के क्षेत्र में वन भूमि होने के कारण काफी समय से काम रुका हुआ था। अब वन विभाग से भूमि के संबंध में स्वीकृति मिल चुकी है। नया गांव के पास ही टनल भी बनाई जाएगी।

रेलवे वर्कशॉप के लिए भी 20 की बजाए 2.10 करोड़ मिले
कोटा के माल डिब्बा मरम्मत कारखाना के आधुनिकरण के लिए इस बार के रेल बजट में 2.10 करोड़ रुपए मिले हैं। रेल प्रशासन ने आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे थे। रेलवे वर्कशॉप के आधुनिकरण का 82 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इन सभी कार्यों पर अब तक लगभग 40 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इन कार्यों के लिए पिछले वर्ष 6 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे।

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