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प्रदूषण बढ़ा:320 पहुंचा एक्यूआई, सावधानी जरूरी क्योंकि इससे कोविड रोगियों को हो सकती है परेशानी

कोेटाएक घंटा पहले
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  • नवंबर में कभी नहीं रही ऐसी स्थिति, शहर में चल रहे कंस्ट्रक्शन और पराल जलाने को माना जा रहा है प्रमुख कारण

सर्दियों की दस्तक के साथ ही हमारे शहर की हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है। वायु प्रदूषण के मामले में हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं, जैसे दिल्ली के बने हुए हैं। हां, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में लगातार हवा खराब बनी हुई है और कोटा में यह स्थिति यदाकदा ही पैदा होती है।

इस बार खतरे की घंटी बज चुकी है और 11 नवंबर यानी बुधवार को कोटा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (वायु गुणवत्ता सूचकांक-एक्यूआई) सरकारी आंकड़े के हिसाब से 320 तक पहुंच गया है, जो रेड केटेगिरी में रखा जाता है। यानी यह स्थिति ज्यादा दिन तक बनी रहे तो लोगों को सांस की बीमारियां होने लगती है, फेफड़े और दिल की बीमारियों वाले मरीजों पर इसके घातक प्रभाव सामने आते हैं।

एक्सपर्ट की मानें तो आने वाली सर्दियों और कोविड की वजह से हर किसी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि यदि लगातार हवा प्रदूषित रही और कोविड का संक्रमण फैलता रहा तो यह दोहरी मार होगी, क्योंकि दोनों का असर सीधे-सीधे फेफड़ों पर आता है। भास्कर ने कोटा के मौजूदा व पिछले साल के एयर क्वालिटी इंडेक्स का बारीकी से विश्लेषण किया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई।

विशेषज्ञाें का कहना है कि एक्यूआई का स्तर लगातार ज्यादा रहने से सामान्य लाेगाें काे भी सांस लेने में परेशानी हाे सकती है। इस समय काेराेना के कारण ये समस्या बढ़ सकती है क्याेंकि बीमारी से उबरने के बाद भी बहुत से मरीजाें के फेफड़ाें में इंफेक्शन रहता है। इससे उनके फेफड़े कमजाेर हाे जाते हैं।

इस स्थिति से पूरी तरह उबरने के लिए कई महीने का समय चाहिए हाेता है। ऐसे मरीजाें काे वातावरण के प्रदूषण से गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसे लाेग विशेष सावधानी बरतें। बहुत जरूरी हाेने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलना ही पड़े ताे अच्छी क्वालिटी का मास्क जरूर लगाएं। संभव हाे ताे डबल मास्क का उपयाेग करें।
भास्कर नाॅलेज : एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरी से पता चलता है वातावरण में प्रदूषण का स्तर

वायु की गुणवत्ता की माप के लिए विश्व के विभिन्न देशों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाए गए हैं। ये इंडेक्स देश में वायु की गुणवत्ता को मापते हैं और बताते हैं कि वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मापदंड से अधिक है या नहीं।

अन्य इंडेक्स की तरह की ही एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हवा की गुणवत्ता को बताता है। यह बताता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी बनाई गई है-अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर।

जैसे-जैसे हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है, वैसे ही रैंकिंग की जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों (पीएम10, पीएम2.5, एनओ2, एसओ2, सीओ, ओ3, एनएच3) से मिलाकर बनाया जाता है।

एक्सपर्ट व्यू

कुछ हिस्सों में 344 तक पहुंचा एक्यूआई का स्तर : डॉ. डंग
सीनियर चेस्ट फिजिशियन डॉ. केके डंग से जब भास्कर ने इस स्थिति का कारण जानना चाहा तो उनका कहना था कि एक तो लोगों का एकदम से मूवमेंट बढ़ा है, इसलिए वातावरण में वाहनों का धुआं सामान्य से कई गुना घुल रहा है। दूसरा शहर में सरकारी कंस्ट्रक्शन कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, जो इसके बड़े कारक हो सकते हैं। सर्दियों में सामान्य तौर पर एक्यूआई का स्तर बढ़ता है, लेकिन 300 से पार हो जाना चिंताजनक है। कई चौराहों पर एक्यूआई स्तर 344 तक मिला। शहर के बीचोंबीच एरोड्रम सर्किल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सर्दियों में पॉल्यूशन में घुलने वाले कण दूर तक नहीं जा पाते, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ना स्वाभाविक है।

सांस के मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत: डॉ. जांगिड़
कोविड के मद्देनजर पॉल्यूशन कितना घातक है, इसे समझने के लिए भास्कर ने मेडिकल कॉलेज के टीबी एंड चेस्ट एक्सपर्ट डॉ. विनोद जांगिड़ से बात की। उन्होंने बताया कि यदि यह स्थिति ज्यादा दिनों तक बनी रहे तो खतरनाक हो सकती है। असल में इस वक्त ऐसे सैकड़ों मरीज हैं, जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस झेल रहे हैं। यानी इनके लंग्स अभी कमजोर है। इन सभी मरीजों को फिर से दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पुराने अस्थमा, टीबी या सीओपीडी के मरीजों को तो ऐसे समय दिक्कत स्वाभाविक तौर पर होती है। सर्दियां ऐसे वक्त में आग में घी का काम करती हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीजों में ठंड स्वत: एलर्जी का काम करती है।

एयर क्वालिटी इंडेक्स

2020

1 नवंबर 159
2 नवंबर 162
3 नवंबर 109
4 नवंबर 111
5 नवंबर 84
6 नवंबर 136
7 नवंबर 200
8 नवंबर 247
9 नवंबर 240
10 नवंबर 213
11 नवंबर 320
2019

1 नवंबर 230 2 नवंबर 195 3 नवंबर 57 4 नवंबर 50 5 नवंबर 69 6 नवंबर 76 7 नवंबर 126 8 नवंबर 81 9 नवंबर 121 10 नवंबर 114 11 नवंबर- 121

1 नवंबर 230 2 नवंबर 195 3 नवंबर 57 4 नवंबर 50 5 नवंबर 69 6 नवंबर 76 7 नवंबर 126 8 नवंबर 81 9 नवंबर 121 10 नवंबर 114 11 नवंबर- 121

प्रदूषित हवा का हमारी सेहत पर पड़ता है गंभीर असर

  • अच्छा (0-50) : स्वास्थ्य पर इस स्थिति में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता।
  • संतोषजनक (51-100) : संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।
  • थोड़ा प्रदूषित (101-200) : अस्थमा और हृदय रोग, बच्चों और वयस्कों को असुविधा के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।
  • खराब (201-300) : लंबे समय तक ऐसा रहने पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को बहुत असुविधा हो सकती है।
  • बहुत खराब (301-400) : लंबे समय तक ऐसा रहने पर लोगों को सांस की बीमारी हो सकती है, फेफड़े और दिल की बीमारियों वाले लोगों पर प्रभाव अधिक खतरनाक हो सकता है।
  • गंभीर (401-500) : यह आपातकाल कहा जाएगा। स्वस्थ लोगों का भी श्वसन ख़राब हो सकता है। फेफड़े/हृदय रोग वाले लोगों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

कैसे नुकसान पहुंचाते हैं पीएम 2.5 और पीएम 10

PM को पर्टिकुलेट मैटर या कण प्रदूषण भी कहा जाता है, जो वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। ये इतने छोटे होते हैं कि आप देख भी नहीं सकते हैं। कण प्रदूषण में पीएम 2.5 और पीएम 10 शामिल है। पीएम 2.5 का व्यास 2.5 एमएम से कम होता है, जो बाल के व्यास के लगभग है। पीएम 10 और 2.5 धूल, कंस्ट्रक्शन और कूड़ा-पुआल जलाने से बढ़ता है। पीएम 2.5 की मात्रा 60 और पीएम 10 की मात्रा 100 होने पर ही हवा को सांस लेने के लिए सुरक्षित माना जाता है।

ऐसे लक्षण दिख सकते हैं

  • सांस लेने में दिक्कत
  • आंखें, नाक और गले में जलन
  • छाती में खिंचाव
  • फेफड़ों का सही से काम ना कर पाना
  • गंभीर श्वसन रोग
  • अनियमित दिल की धड़कन और इत्यादि

वायु प्रदूषण से कैसे बचाव करें?

  • लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
  • प्रदूषण स्तर उच्च होने पर बाहर व्यायाम करने से बचें।
  • लकड़ी या थ्रैश न जलाएं क्योंकि ये कण प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं।
  • धूम्रपान न करें।
  • आप एयर प्योरीफायर काम में ले सकते हैं, यह आपके घर के अंदर वायु प्रदूषण की दर को कम कर सकता है।
  • यदि वायु प्रदूषण कई दिनों तक रहता है, तो ऐसी जगह जाने का विचार करें, जहां पॉल्यूशन कम हो।
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