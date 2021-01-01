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वैक्सीनेशन:शेष रहे 1100 में से 374 हेल्थ वर्कर्स ने लगवाया टीका, आज 11 जगह लगेगा

कोटा2 घंटे पहले
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मेडिकल कॉलेज के छूटे 1100 हेल्थ वर्कर्स में से रविवार को 374 हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना का टीका लगवाया। सोमवार को भी 11 साइट्स पर वैक्सीनेशन होगा। जिले में 19343 स्टेट हेल्थ वर्कर्स में से अब तक 12300 के टीका लगाया जा चुका है। आर सी एच ओ डॉक्टर देवेंद्र झालानी ने बताया कि रविवार को 11:00 साइट्स पर व्यवस्था की गई थी।

नए अस्पताल के कर्मचारियों के लिए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में 6 साइट, एमबीएस के लिए जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में 3 तथा जेके लोन के कर्मचारियों के लिए आई एम ए हॉल में दो साइट्स रखी गई थी। कोरोना के 16 नए रोगी मिले : जिले में कोरोना के 16 नए रोगी मिले हैं। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में रविवार को 32 मरीज भर्ती रहे जो सभी ऑक्सीजन पर हैं। नए अस्पताल में 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं।

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