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चुनाव:4734 मतदाता चुनेंगे जेसी बैंक के दो संचालक, छह प्रत्याशी मैदान में

कोटाएक घंटा पहले
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  • 26 को होगा मतदान

रेल कर्मचारियों की 108 साल पुरानी जैकसन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जेसी बैंक के 2 संचालकाें के चुनाव कोटा में 26 नवंबर को होंगे। 27 को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 2 संचालकाें के लिए 4734 मतदाता मतदान कर सकेंगे।

कोटा रेल मंडल में यूनियन समर्थित 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। डायरेक्टर के चुनाव को लेकर रेलवे में सरगर्मियां बढ़ गई है। प्रचार तेज हो चुका है। प्रत्याशी रेल कर्मचारी सदस्यों से संपर्क में जुटे हैं। कोटा में एंप्लाइज यूनियन समर्थित संजय शिवा, संजय चौहान मैदान में हैं। वहीं मजदूर संघ समर्थित अरुण शर्मा व महेंद्र खींची व अन्य उम्मीदवार अभय सिंह व दिनेश भी प्रत्याशी हैं। जेसी बैंक में कोटा रेल मंडल में 10500 सदस्य हैं। लेकिन चुनाव में मतदान के लिए 4734 सदस्य ही योग्य हैं।

21 बूथ पर कर सकेंगे मतदान
चुनाव के लिए रेल प्रशासन ने 21 बूथ पर मतदान का फैसला किया है। कोटा रेल मंडल में कोटा डीआरएम ऑफिस, कोटा रेलवे स्टेशन मास्टर कार्यालय, लॉबी, पीडब्ल्यू आई नॉर्थ, कोटा वर्कशॉप में मतदान के लिए बूथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा मंडल में इंदरगढ़, सुमेरगंजमंडी, लाखेरी, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, हिंडौनसिटी, बयाना, भरतपुर, तुगलकाबाद, बारां, बूंदी, मांडलगढ़ रामगंजमंडी, भवानीमंडी, शामगढ़, विक्रमगढ़, आलोट में भी बूथ बनाए जाएंगे।

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