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न्यायिक हिरासत में भेजा:प्राॅपर्टी डीलर पर फायरिंग के 5 आरोपियों को जेल

कोटा4 घंटे पहले
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नाग-नागिन मंदिर के पास प्रॉपर्टी डीलर अश्विनी शर्मा उर्फ गोल्डी पर फायरिंग के मामले में कोर्ट ने बुधवार को दो-दो हजार के ईनामी 5 आरोपियों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सभी को जेल में बापर्दा में रखा गया है।

नयापुरा सीआई भवानी सिंह के अनुसार बजरंगनगर निवासी अश्विनी शर्मा उर्फ गोल्डी काे जान से मारने की नीयत से नाग-नागिन मंदिर के पास 4 सितंबर 2018 को एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने फायरिंग की थी। उस वक्त गोल्डी ने नाले में कूदकर जान बचाई थी। गोल्डी बचने के लिए भेरुजी की बगीची में भागा तो वहां भी फायरिंग की।

पुलिस ने मामले में सरफराज पुत्र इस्लाम निवासी 13 अमृतनगर बोरखेड़ा, लक्की उर्फ रियाज पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी जमाल चौक कोटड़ी, मोहम्मद जुबेर पुत्र मोहम्मद जफर निवासी फकीरों की मस्जिद कोटड़ी, अबरार हसन पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी पानी की टंकी के पास माेखापाड़ा थाना कैथूनीपोल, सलमान पुत्र समद निवासी चमन होटल के पीछे नयापुरा को गिरफ्तार किया है। सीआई भवानी सिंह ने बताया कि सभी की जेल में शिनाख्त परेड के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा।

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