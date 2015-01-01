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कोरोना:कांग्रेस नेता समेत 53 नए पाॅजिटिव, एक्सपर्ट बाेले-अगले 10 दिन अहम

काेटा5 घंटे पहले
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  • अजमेर निवासी महिला समेत दो और मरीजों की कोटा में मौत

काेटा में गुरुवार काे कांग्रेस के जिला पदाधिकारी व एक चिकित्सक समेत 53 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पॉजिटिव पाए गए कांग्रेस पदाधिकारी बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में हुई पार्टी की मीटिंग में मौजूद थे और पिछले कुछ दिनों से नगर निगम चुनाव के तहत संगठन की गतिविधियों में बढ़चढ़कर भाग ले रहे थे।

वहीं, दादाबाड़ी निवासी वृद्ध चिकित्सक संक्रमित मिले हैं। नए अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि आज काला तालाब, कोटा निवासी 66 साल के वृद्ध व केकड़ी, अजमेर निवासी 55 साल की महिला की मौत हुई है। सीएमएचओ डॉ. बीएस तंवर ने बताया कि आज होम आइसोलेशन में 4 मरीजों को दवाइयां दी गई। तबीयत बिगड़ने पर 2 मरीजों को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके अलावा मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया आदि से निपटने लिए चिकित्सा विभाग की 535 टीमों ने 9570 घरों का सर्वे किया तोे 163 घरों में लार्वा मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। गौरतलब है कि कोटा में निगम चुनाव के बीच ही बीजेपी के कई बड़े नेता संक्रमित हो चुके, अब तक कांग्रेस का कोई बड़ा नाम ऐसा सामने नहीं आया था, जो इस अवधि में संक्रमित हुआ हो। यह पहला मामला है, जब कांग्रेस से कोई पदाधिकारी पॉजिटिव मिला है।

एक्सपर्ट के हवाले से जानिए क्यों अहम हैं अगले 10 दिन

विशेषज्ञों के मुताबिक, नगर निगम चुनाव के असर देखने के लिए कोटा में अगले 10 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। इस चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की हर वक्त धज्जियां उड़ी। ऐसा लगा, जैसे लोग काेरोना को ही भूल गए। न तो लोग मास्क में दिखे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। मतगणना वाले दिन जीते हुए उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाले, जिनमें खासी भीड़ उमड़ी।

सीएमएचओ डॉ. बीएस तंवर ने बताया कि दिवाली के बाद की स्थिति का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन निगम चुनाव से संक्रमण बढ़ेगा या घटेगा, यह अगले 10 दिन में पता लगेगा। 10 दिन में संक्रमण की गति नहीं बढ़ी तो यह मानकर चलेंगे कि चुनाव में बहुत ज्यादा लोग संक्रमित नहीं हुए। इस बीमारी में इंफेक्शन का पता रोगी को 8-10 दिन में लगता है। यदि कोई मतगणना वाले दिन भी संक्रमित हुआ तो उसे लक्षण नजर आने में इतना समय जरूर लगेगा।

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