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यूआईटी की 60 करोड़ की जमीन:अतिक्रमण कर बना लिए थे मकान, दुकान और होटल; सब हटाया

कोटाएक घंटा पहले
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यूआईटी ने करोड़ों की जमीन से अतिक्रमण हटाए।
  • पत्थरमंडी और उड़िया बस्ती में खोल रखी थी दुकानें और ढाबे

नगर विकास न्यास (UIT) के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने बुधवार को सुभाष नगर पत्थरमंडी और उड़िया बस्ती से 60 करोड़ की जमीन पर से अतिक्रमण हटाए। यहां लोगों ने अतिक्रमण कर मकान और दुकान बना लिए थे। नगर विकास न्यास का अतिक्रमण निरोधक दस्ता बुधवार को पूरे दल-बल के साथ सुभाष नगर पत्थरमंडी पहुंचा। जहां व्यापारियों ने 50 प्लॉटों पर अतिक्रमण का पत्थर का स्टॉक रखा था और कुछ लोगों ने ढाबे और चाय की दुकानें खोल रखी थीं। टीम ने मौके से अतिक्रमण हटा दिया।

जिस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था उसकी कीमत करोड़ों में है। इसके बाद तलवंडी स्थित उड़िया बस्ती पहुंची, जहां अतिक्रमण कर बनाई एक दुकान और रेस्टोरेंट खोल रखा था, जिन्हें हटा दिया गया है। तलवंडी में उड़िया बस्ती पिछले दिनों हटाई गई थी। खाली जमीन पर एक हौजरी सेल लग गई थी व रेस्टोरेंट बना लिया गया था। इस बारे में यूआईटी को लगातार शिकायतें मिल रही थी।

यूआईटी ने अब उसी स्थान से अतिक्रमण हटा दिए हैं। यूआईटी की टीम में तहसीलदार रामकल्याण यादवेंद्र, केपी मीणा और सीआई आशीष भार्गव मौजूद रहे। वहीं यूआईटी द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में नितिन अग्रवाल ने बताया कि यूआईटी द्वारा उड़िया बस्ती क्षेत्र से जो अतिक्रमण हटाए गए हैं उस मामले में कोर्ट में वाद दायर किया हुआ है।

जिस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है उनका कहना है कि यूआईटी ने हमारे अस्थाई टीन शेड के निर्माण को दुर्भावनापूर्वक तोड़ा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह जमीन नगर निगम को हस्तांतरित हो चुकी है इसके बावजूद भी यूआईटी द्वारा दिए गए नोटिस का मैंने दो बार जवाब भी दिया हुआ है जिसकी पावती मेरे पास है।

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