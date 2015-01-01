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जॉर्ज पंचम और रानी विक्टोरिया के सिक्के:62 हजार/किलो हुए चांदी के दाम, लेकिन डिमांड कम होने से पुरानी रेट पर ही बिक रहे जाॅर्ज पंचम के सिक्के

काेटा7 मिनट पहले
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जॉर्ज पंचम और रानी विक्टोरिया के सिक्कों की रेट चांदी की कीमताें में बढ़ाेतरी के बाद भी नहीं बढ़ी है
  • 800 में बिक रहे जॉर्ज पंचम की मुहर लगे सिक्के, आम तौर पर डेढ़ गुना होती है इनकी कीमत

धनतेरस और दीवाली पर शुभ माने जाने वाले जॉर्ज पंचम और रानी विक्टोरिया के सिक्कों की रेट चांदी की कीमताें में बढ़ाेतरी के बाद भी नहीं बढ़ी है। पिछले साल जहां ओरिजनल जॉर्ज पंचम के सिक्के की रेट करीब 800 और क्वीन विक्टोरिया के सिक्कों के दाम 900 रुपए तक थे। वहीं, इस बार चांदी की कीमताें में उछाल के बाद भी इनकी रेट नहीं बढ़ी है। पिछले साल धनतेरस पर चांदी की रेट 46800 रुपए प्रति किलाे थी और जॉर्ज पंचम के ओरिजनल सिक्के की रेट 800 और क्वीन विक्टोरिया के सिक्कों की रेट 900 रुपए थी। इस वर्ष चांदी की रेट 62500 रुपए प्रति किलाे है और इन सिक्काें की रेट पिछले साल की जैसी है।

यानी चांदी की रेट में करीब 16 हजार का उछाल के बाद भी सिक्काें की रेट में काेई तेजी नहीं आई है। जबकि दीवाली पर शुभ माने जाने वाले यह इन सिक्काें की रेट चांदी की रेट से डेढ़ गुना तक हमेशा रहती हैं। लेकिन, इस वर्ष ऐसा नहीं हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इन सिक्काें की डिमांड कम हाेने से रेट में बढ़ाेतरी नहीं हाे रही है।

एक्सपर्ट शुभम लाेढ़ा ने बताया कि चांदी की रेट में बढ़ाेतरी के बाद इन सिक्कों की रेट में काेई इजाफा नहीं है। जबकि वर्ष 2013 में जॉर्ज पंचम के सिक्के की रेट 1250 और रानी विक्टोरिया के सिक्के की रेट 1350 रुपए पहुंच गई थी। तब चांदी की रेट 72 हजार रुपए थी। उन्हाेंने बताया कि सिक्के नकली भी प्रचलन में आ गए हैं।

ऐसे में इनकी खरीद में सावधानी जरूरी है। उन्हाेंने बताया कि रानी विक्टोरिया के सिक्के दो प्रकार से ढले हाेते हैं। इनमें एक में रानी बिना ताज वाली और दूसरी जूड़ों वाली रानी के सिक्के हैं। रानी के ये सिक्के दुर्लभ होते हैं। राजा के चित्र में मालाओं में हाथी को दर्शाया है। नकली की ढलाई ओर प्रिंट में अंतर होता है।

  • चांदी की रेट में पिछले साल से इस बार भी तेजी आई हैं। पिछले साल चांदी की रेट 46 हजार 800 रुपए प्रति किलाे थी। वहीं, इस बार बढ़कर 62 हजार 500 रुपए हैं। लेकिन पिछले साल की तरह जॉर्ज पंचम के ओरिजनल सिक्कों की रेट 800 रुपए और रानी की रेट 100 रुपए अधिक 900 तक है। जबकि इन सिक्काें की रेट चांदी से डेढ़ गुना तक रहती है। लेकिन, इस बार पिछले साल की तरह औसतन रेट है। रेट में कमी हाेने का मुख्य कारण ये है कि इनकी डिमांड कम है। - संजय गोयल, कोषाध्यक्ष थोक सराफ व्यावसायिक संघ
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